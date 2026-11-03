Вайлдер відмовився від бою з Усиком заради поєдинку з росіянином

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Про це він розповів в інтерв'ю Міжнародній боксерській асоціації (IBA). Американець позитивно оцінив перспективу такого протистояння та зізнався, що саме цей варіант найбільше приваблює його серед можливих наступних суперників.

Вайлдер хоче провести бій із Гассієвим

За словами колишнього чемпіона світу, він добре знайомий із Гассієвим, адже той раніше відвідував його тренувальні табори, де боксери проводили спаринги.

Між мною та командою Мурата точно є певні контакти, і я був би дуже радий цьому бою. Серед усіх варіантів я найбільше хотів би, щоб відбувся саме цей поєдинок. Він чудова людина та великий чемпіон– заявив Вайлдер.

Вайлдер також наголосив, що високо цінує Мурата не лише як спортсмена, а і як людину. Водночас американець підкреслив, що остаточної домовленості про проведення бою поки немає, оскільки на ситуацію впливає низка чинників.

Американець звинуватив Усика у зриві переговорів

Окремо Деонтей прокоментував можливість поєдинку з українцем Олександром Усиком. За словами американця, домовитися про зустріч із українцем не вдалося через фінансові питання.

Усик хоче надто багато грошей. Принаймні мені так кажуть. Якщо це так, кожен має отримувати стільки, скільки, на його думку, заслуговує. Я втрачав багато грошей і заробляв багато грошей, але коли йдеться про організацію боїв, мені просто хочеться побачити, хто найкращий– сказав боксер.

Вайлдер додав, що для нього важливішими за фінансову складову є спортивні досягнення та спадщина, яку він залишить після завершення кар'єри.

Ексчемпіон назвав боксера, який може об'єднати чемпіонські пояси

Також американець відзначив британця Даніеля Дюбуа, якого вважає одним із претендентів на об'єднання чемпіонських титулів у надважкій вазі.

Вайлдер позитивно оцінив розвиток британського боксера та переконаний, що той має значний потенціал для подальшого прогресу.

Крім того, колишній чемпіон заявив, що хоче повернути інтерес до надважкого дивізіону та надалі зустрічатися з найсильнішими суперниками.

Нагадаємо, востаннє Вайлдер виходив у ринг у квітні, коли переміг британця Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Раніше також повідомлялося про переговори американця з чемпіоном Zuffa у важкій вазі Джеєм Опетаєю, з яким сторони, за наявною інформацією, досягли домовленості щодо поєдинку.