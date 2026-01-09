"Это будет взрыв": известный промоутер высказался о следующем бое Усика

Александр Усик определился относительно соперника на следующий поединок. Украинский боксер сразится против Деонтея Уайлдера.

В боксерском сообществе активно обсуждают предстоящий бой Усика. В частности, о бое украинца с Уайлдером заговорил промоутер Фрэнк Уоррен, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также "Такие люди рождаются очень редко": украинский боксер вступился за Усика перед Уайлдером

Что сказал Уоррен об Усике – Уайлдер?

Промоутер заявил, что Усик безусловно фаворит поединка. Однако Уайлдер может изменить все, нанеся точный удар.

Если быть честным: я не знаю, что осталось от Уайлдера. Но он сильный панчер, он может действительно сильно попасть. Если он донесет свой удар – это будет взрыв. Усик тоже замечательный боксер – именно его следует считать фаворитом,

– сказал Уоррен.

Ранее Тони Белью высказался относительно Усика. Бывший чемпион мира назвал боксера, который может создать проблемы украинскому чемпиону.

Кто может создать проблемы Усику?

Беллью в интервью Seconds Out заявил, что Мозес Итаума единственный, кто может создать проблемы Усику, но он считает, что пока нельзя бросать "Нового Майка Тайсона" в ринг с украинским чемпионом.

"Единственный бой, который может создать ему проблемы – и я знаю, что он еще не готов – это Мозес Итаума. Это единственный боец, в которого я верю. Но нельзя бросать его против Усика, когда он еще не проходил дальше шести раундов – это было бы несправедливо к парню", – заявил Белью.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?