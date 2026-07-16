"Это большое имя": легенда бокса оценил следующего соперника Усика

Легендарный британский боксер Карл Фроч высказал свое мнение о том, является ли Деонтей Уайлдер подходящим соперником для Александра Усика на данном этапе его карьеры. Боксеры могут провести бой в США после того, как украинец сдаст чемпионские титулы.

Фроч на своем YouTube-канале заявил, что не имеет возражений против поединка Усика с 40-летним Уайлдером.

Уайлдер – подходящий соперник для Усика

Он напомнил, что американец неплохо выглядел в предыдущем бою против Дерека Чисоры, который состоялся в апреле.

"Уайлдер – большое имя, и он неплохо выглядел в бою с Чисорой. Я знаю, что и Чисора, и Уайлдер уже, по сути, на закате карьеры, но Уайлдер выглядел нормально", – сказал британец.

Член Международного зала славы бокса считает, почему для 39-летнего Усика этот бой выгоден как с финансовой, так и со спортивной точки зрения.

"Это был бы бой, который укрепил бы наследие Александра Усика, позволил бы ему завершить карьеру и хорошо заработать. Он получит десятки миллионов за поединок, в котором, по сути, будет явным фаворитом", – заявил Фроч.

Напомним, The Ring подтвердил, что команды Усика и Уайлдера ведут переговоры о бое в США. Встреча боксеров может состояться в 2026 году.

Украинец стремится провести этот бой, чтобы закрепить свой статус боксера, победившего всех самых известных и сильных экс-чемпионов этого дивизиона – Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

По предварительным данным, поединок может состояться под эгидой компании Zuffa, которую возглавляет Дейна Уайт.