Фроч на своєму ютуб-каналі заявив, що не має заперечень щодо поєдинку Усика проти 40-річного Вайлдера.

Вайлдер – зручний суперник для Усик

Він пригадав, що американець непогано виглядав у попередньому бою проти Дерека Чісори, який відбувся у квітні.

"Вайлдер – велике ім'я, і він непогано виглядав у бою з Чісорою. Я знаю, що і Чісора, і Вайлдер уже, по суті, на завершенні кар'єри, але Вайлдер виглядав нормально", – сказав британець.

Член Міжнародної зали боксерської слави вважає, що для 39-річного Усика цей бій виграшний як з фінансового, так і спортивного погляду.

"Це був би бій для спадщини Олександра Усика, щоб завершити кар'єру і добре заробити. Він отримає десятки мільйонів за поєдинок, у якому, по суті, буде явним фаворитом", – заявив Фроч.

Нагадаємо, The Ring підтвердив, що команди Усика та Вайлдера ведуть переговори про бій у США. Зустріч боксерів може відбутися у 2026 році.

Українець прагне провести цей бій, щоб затвердити свій статус боксера, який побив усіх найвідоміших і найсильніших ексчемпіонів цього дивізіону – Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Деонтея Вайлдера.

За попередніми даними, поєдинок може відбутися під егідою компанії Zuffa, яку очолює Дейна Вайт.