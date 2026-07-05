Менеджер Уайлдера Шелли Финкель уже отреагировал на желание Усика провести этот поединок. Об этом сообщает Sky Sports.

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Как Уайлдер отреагировал на возможный бой против Усика?

Представитель американского боксера заверил, что его клиент готов принять этот вызов. По словам Финкеля, команда Уайлдера с большим уважением относится к украинскому боксеру и ждет предложения.

Если условия будут подходящими, Деонтей с радостью воспользуется возможностью сразиться с Усиком. Усик – великолепный чемпион, и для нас было бы честью сразиться с ним,

– заявил менеджер.

Сам Уайлдер ранее также публично выразил желание выйти на ринг с украинцем. Он подчеркнул, что поединок против лидера дивизиона является ключевым для его карьеры.

Он один из лучших в своей эпохе. Мне действительно нужно, чтобы он достиг того, чего мне нужно достичь. Это может произойти, и это произойдет. Пока у меня есть уверенность в том, что я делаю то, что должен делать, это произойдет. Я должен выполнить то, что задумал в начале своей карьеры,

– поделился Уайлдер.

Действительно ли Усик будет драться с Уайлдером?

В конце июня 2026 года Усик отказался от всех своих чемпионских титулов. Решение было принято после того, как WBC обязала украинца провести обязательную защиту пояса против Агита Кабаела. Однако Усик решил не сдерживать развитие весовой категории и уступить место другим претендентам.

Директор команды боксера Сергей Лапин в комментарии для BBC Sport сообщил, что главным кандидатом на следующий бой Усика является Уайлдер. В то же время менеджер американского боксера Финкель подтвердил, что его подопечный готов без колебаний согласиться на этот поединок.

Наиболее вероятным местом проведения боя в команде Усика считают США. В то же время сам Александр неоднократно подчеркивал, что больше всего хочет провести свой бой на родной земле в Украине.