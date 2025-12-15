Известный промоутер назвал причину, почему Уайлдеру не надо драться с Усиком

Александр Усик заявил, что хочет подраться против Деонтея Уайлдера. В боксерском мире активно обсуждают потенциальный бой украинского чемпиона с американским супертяжем.

Промоутер Эдди Хирн не хотел бы, чтобы Уайлдер дрался против Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ESBR Boxing.

Почему Хирн не хочет боя Усик – Уайлдер?

Промоутер отметил, что скорее всего бой между Усиком и Уайлдером состоится. Он заявил, что понимает решение украинского боксера, который ищет коммерческий поединок, чтобы заработать денег.

Хирн подчеркнул, что Усик действительно заслужил на этот бой. Однако промоутер не хочет, чтобы поединок состоялся, ведь он не будет конкурентным.

Я бы хотел, чтобы Уайлдер согласился на другой поединок – возможно, против Чисоры. Считаю, что это был бы замечательный бой. А потом он, вероятно, будет двигаться дальше. Но, на мой взгляд, учитывая то, что мы видели в последнее время, его бой с Усиком не будет конкурентным,

– сказал Хирн.

Отметим, что Уайлдер недавно встречался с Чисорой. Боксеры посетили шоу от пророссийской IBA, которой руководит Умар Кремлев, в Дубае.

Как Уайлдер встретился с Чисорой?

Боксеры не будут драться между собой, но в конце концов провели битву взглядов. На видео, которое опубликовал Pro Boxing Fans, стояли близко друг к другу.

Интересно, что это могло завершиться дракой, ведь Уайлдеру что-то не понравилось за спиной Чисоры и он хотел наброситься на кого-то. Однако британский боксер сдержал своего коллегу.

Уайлдер встретился с Чисорой: смотрите видео

Усик – Уайлдер: что известно о возможном бое