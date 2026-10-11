Красюк признал, что Уайлдер обладает мощным ударом, способным завершить бой одним попаданием. Об этом он рассказал на ютуб-канале Boxing News.

Прогноз Красюка на бой Усик – Уайлдер

В то же время он обратил внимание на слабые стороны американского боксера, в частности на работу ног, защиту и выносливость.

Иметь мощный удар – это замечательно. Удар, которым можно нокаутировать соперника одним попаданием. Но ведь такое оружие есть и у Джошуа,

– отметил Красюк.

По словам бывшего промоутера Усика, Уайлдер не имеет существенного преимущества над украинцем по другим боксерским характеристикам. Он также напомнил, что американский супертяжеловес весит около 98 килограммов и, несмотря на преимущество в росте, сам неоднократно оказывался в нокдауне.

Красюк подчеркнул, что для реализации своего главного козыря Уайлдеру придется преодолеть серьезное тактическое и техническое сопротивление Усика.

Чтобы нанести этот удар, нужно пройти через настоящий ад, чтобы создать условия, при которых ты сможешь попасть в нужный момент и в нужное место,

– пояснил он.

По мнению Красюка, украинский боксер обладает исключительными навыками, которые позволяют ему контролировать ход поединка и минимизировать угрозу ударов соперника.

Нужно обладать исключительными навыками, чтобы переиграть Усика за счет техники и тактики и создать ситуацию, в которой он не будет ожидать удара Уайлдера, который завершит бой одним попаданием. И, на мой взгляд, сделать это практически невозможно,

– подытожил Красюк.

Что известно о возможном бою Усик – Уайлдер

Несмотря на обсуждение потенциального противостояния, поединок Усика и Уайлдера пока не состоится. Переговоры между командами боксеров прекратились, а договориться о бое, который планировалось провести в марте 2027 года в США, не удалось.

Ожидалось, что этот поединок может стать одним из заключительных в профессиональной карьере Усика. Однако после срыва переговоров Уайлдер согласился рассмотреть другой громкий бой, против непобедимого австралийца Джея Опетаи. По предварительным планам, этот поединок могут включить в андеркард шоу Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа, запланированного на 11 декабря в Кардиффе.

Между тем Усика связывают с возможным поединком против Давида Бенавидеса.