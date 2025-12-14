Экс-чемпион мира откровенно рассказал, сможет ли Уайлдер нокаутировать Усика

Шеннон Бриггс высказался о поединке между Усиком и Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Читайте также Братья Кличко или Усик: кто из украинских боксеров дольше всех был чемпионом мира

Что сказал Бриггс о бое Усик – Уайлдер?

Бывший чемпион мира заявил, что Уайлдер однозначно заслужил поединок против Усика. Ведь американский боксер нокаутировал много разных соперников и был чемпионом мира.

Также Бриггс ответил на вопрос, сможет ли Уайлдер нокаутировать Усика. Он ответил, что в таком поединке может произойти что угодно.

Он это заслужил. Наверное он все еще самый сильный панчер в супертяжелом весе. Все, что нужно – это один удар, особенно в супертяжелом весе. И если кто-то может нокаутировать одним ударом – это Уайлдер,

– сказал Бриггс.

Недавно Уайлдер высказался о бое с Усиком. Американский боксер заявил, что он готов снова шокировать мир.

Какое заявление сделал Уайлдер о бое с Усиком?

Американский боксер в интервью Boxing King Media заявил, что у него были сильные эмоции, когда он услышал о вызове от Усика, ведь это новая возможность в карьере.

"У меня появился шанс завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я победил в предыдущем бою и после этого получу шанс побороться за пояс. Следующий год будет очень важным в моей карьере. Когда бой с Усиком состоится, он изменит мою жизнь, ведь я снова шокирую мир", – высказался боксер.

Что известно о поединке Усик – Уайлдер?