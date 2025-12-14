Экс-чемпион мира откровенно рассказал, сможет ли Уайлдер нокаутировать Усика

Что сказал Бриггс о бое Усик – Уайлдер?
Бывший чемпион мира заявил, что Уайлдер однозначно заслужил поединок против Усика. Ведь американский боксер нокаутировал много разных соперников и был чемпионом мира.
Также Бриггс ответил на вопрос, сможет ли Уайлдер нокаутировать Усика. Он ответил, что в таком поединке может произойти что угодно.
Он это заслужил. Наверное он все еще самый сильный панчер в супертяжелом весе. Все, что нужно – это один удар, особенно в супертяжелом весе. И если кто-то может нокаутировать одним ударом – это Уайлдер,
– сказал Бриггс.
Недавно Уайлдер высказался о бое с Усиком. Американский боксер заявил, что он готов снова шокировать мир.
Какое заявление сделал Уайлдер о бое с Усиком?
Американский боксер в интервью Boxing King Media заявил, что у него были сильные эмоции, когда он услышал о вызове от Усика, ведь это новая возможность в карьере.
"У меня появился шанс завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я победил в предыдущем бою и после этого получу шанс побороться за пояс. Следующий год будет очень важным в моей карьере. Когда бой с Усиком состоится, он изменит мою жизнь, ведь я снова шокирую мир", – высказался боксер.
Что известно о поединке Усик – Уайлдер?
-
Недавно Уайлдер приоткрыл детали переговоров относительно боя с Усиком. Он заявил сейчас действительно команды общаются относительно проведения поединка.
-
Как пишут СМИ, бой может состояться в первой половине 2026 года. Среди возможных мест проведения поединка – США или Саудовская Аравия.
-
Интересно, что Усик уже узнал имя следующего соперника в случае победы над Уайлдером. Украинец подерется с победителем боя Агит Кабаел – Дамиан Кныба.
-
Отметим также, что Усик объяснил, почему он захотел драться с Уайлдером. Украинец отметил, что один из самых известных боксеров и довольно опасный соперник.