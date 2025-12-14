Ексчемпіон світу відверто розповів, чи зможе Вайлдер нокаутувати Усика

Олександр Усик назвав наступного суперника у кар'єрі. Український боксер висловив бажання битися проти Деонтея Вайлдера.

Шеннон Бріггс висловився про поєдинок між Усиком та Вайлдером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

Читайте також Брати Клички чи Усик: хто з українських боксерів найдовше був чемпіоном світу

Що сказав Бріггс про бій Усик – Вайлдер?

Колишній чемпіон світу заявив, що Вайлдер однозначно заслужив на поєдинок проти Усика. Адже американський боксер нокаутував багато різних суперників та був чемпіоном світу. Також Бріггс відповів на питання, чи зможе Вайлдер нокаутувати Усика. Він відповів, що у такому поєдинку може статися будь-що.

Він це заслужив. Напевно він все ще найсильніший панчер у надважкій вазі. Все, що потрібно – це один удар, особливо у надважкій вазі. І якщо хтось може нокаутувати одним ударом – це Вайлдер,

– сказав Бріггс.

Нещодавно Вайлдер висловився про бій з Усиком. Американський боксер заявив, що він готовий знову шокувати світ.

Яку заяву зробив Вайлдер про бій з Усиком?

Американський боксер в інтерв'ю Boxing King Media заявив, що у нього були сильні емоції, коли він почув про виклик від Усика, адже це нова можливість у кар'єрі.

"У мене з'явився шанс завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Я переміг у попередньому бою і після цього отримаю шанс поборотися за пояс. Наступний рік буде дуже важливим в моїй кар'єрі. Коли бій з Усиком відбудеться, він змінить моє життя, адже я знову шокую світ", – висловився боксер.

Що відомо про поєдинок Усик – Вайлдер?