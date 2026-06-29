"Усик больше не в состоянии, ему скоро 40": в Великобритании выбрали последнего соперника для украинца

Британский тренер Доминик Ингл считает, что экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер должен стать последним соперником в карьере Александра Усика. Он убежден, что различие в стилях боксеров сделает этот бой зрелищным.

При этом Ингл убежден, что с возрастом 39-летний Усик утратил свою скорость, поэтому больше не может демонстрировать прежний уровень. Его слова передает Boxing King Media.

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"Мне кажется, это был бы интересный бой. Говорят, что стили определяют бои, и, честно говоря, это мог бы быть интересный поединок, потому что я лично считаю, что Усик больше не может делать то, что делал раньше. Ему скоро 40, и в какой-то момент он снизит темп", – сказал специалист.

Ингл добавил, что Уайлдер после двух поражений от Тайсона Фьюри пережил самые тяжелые времена и смог возродить карьеру благодаря победе в предыдущем бою против Дерека Чисоры.

Это был бы великолепный бой просто с точки зрения зрелищности: Уайлдер наносит мощные удары, а Усик пробивается сквозь них, пытаясь попасть в его подбородок. И я считаю, что если он зацепит Деонтея Уайлдера, это будет зрелищный нокаут, потому что он оставит себя абсолютно открытым,

– подчеркнул тренер.

Он напомнил, что Усик дрался со всеми элитными супертяжеловесами, в частности с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа.

"Было бы жаль, если бы он не нокаутировал еще одного чемпиона в супертяжелом весе – Деонтея Уайлдера", – резюмировал Ингл.

Напомним, 26 июня Усик отказался от чемпионских поясов WBC, WBA и IBF, чтобы дать другим спортсменам возможность побороться за титулы.

В комментарии 24 Каналу Александр сообщил о желании провести ещё один поединок и отметил, что в ближайшее время поделится подробностями.

По данным СМИ, команда украинца рассматривает в качестве потенциальных соперников Рико Верховена и Уайлдера. Более того, промоутер Эдди Гирн рассказал, что Усик и Уайлдер якобы уже заключили соглашение.