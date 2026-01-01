Звездный украинский боксер назвал условие, при котором Усик подерется с Уордли

Фабио Уордли был обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Однако в ноябре 2025 года украинский боксер отказался от пояса WBO и сбежал от поединка против британца.

Такой поступок Александра Усика сделал из Фабио Уордли нового чемпиона мира. Украинский боксер Александр Грыцив в интервью 24 Канала предположил, увидят ли болельщики бокса в будущем противостоянии Усик – Уордли.

Будет ли бой Усик – Уордли?

Непобедимый украинец рассказал, что такого очного боя следует ждать только в случае, если Уордли удержит титул чемпиона мира по версии WBO. Также Грицив уверен, что Усик захочет в третий раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте и уйдет в этом статусе на заслуженную пенсию.

Александр вспомнил, что Усику тоже пророчат бой против победителя противостояния Кабаел – Кныба, которое состоится 10 января 2026 года в Германии.

Если Фабио удержит чемпионский титул. Также Усику приписывают бой против победителя пары Агит Кабаел – Дамиан Кныба. Этот поединок будет для немца защитой звания временного чемпиона мира по версии WBC. К слову, меня звали спарринговать именно с этим поляком,

– сказал Грицив.

Отметим, что Усик уже выразил свое желание подраться с Деонтеем Уайлдером. Уже сообщалось, что стороны ведут активные переговоры. Если они увенчаются успехом, то поединок может состояться уже в первой половине 2026 года.

Кто будет доминировать в хевивейте после ухода Усика?

Уордли в комментарии The Ring рассказал, кто, по его мнению, будет на вершине королевского веса после окончания карьеры Усика.

"Этот вопрос всегда интересен – кто именно сможет заменить ветеранов на вершине хевивейта. Уверен, что в этот список вхожу я, а также Дюбуа и Итаума. Именно мы будем бороться за статус лучшего. Поэтому есть разные объяснения, в частности возраст Усика. Мы втроем будем руководить супертяжелым дивизионом после того, как Александр завершит карьеру", – заявил Фабио.

Интересно, что менеджер Уордли, Майк Офо, в комментарии talkSPORT Boxing раскритиковал Усика, обвинив его в уклонении от боя с его клиентом. Он заверил, что Фабио заслужил на поединок против непобедимого украинца.

Кто может стать соперником Уордли?