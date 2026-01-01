Зірковий український боксер назвав умову, за якої Усик поб'ється з Вордлі

Фабіо Вордлі був обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Однак у листопаді 2025 року український боксер відмовився від поясу WBO та утік від поєдинку проти британця.

Такий вчинок Олександра Усика зробив із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу. Український боксер Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу припустив, чи таки побачать уболівальники боксу в майбутньому протистояння Усик – Вордлі.

Цікаво Усик – Вайлдер: стала відома дата та місце проведення мегафайту року

Чи буде бій Усик – Вордлі?

Непереможний українець розповів, що такого очного бою слід чекати лише у випадку, якщо Вордлі втримає титул чемпіона світу за версією WBO. Також Гриців впевнений, що Усик захоче втретє стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті та піде у цьому статусі на заслужену пенсію.

Олександр пригадав, що Усику теж пророкують бій проти переможця протистояння Кабаєл – Книба, яке відбудеться 10 січня 2026 року у Німеччині.

Якщо Фабіо втримає чемпіонський титул. Також Усику приписують бій проти переможця пари Агіт Кабаєл – Даміан Книба. Цей двобій буде для німця захистом звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC. До слова, мене кликали спарингувати саме із цим поляком,

– сказав Гриців.

Відзначимо, що Усик вже висловив своє бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Вже повідомлялось, що сторони ведуть активні перемовини. Якщо вони увінчаються успіхом, то поєдинок може відбутись вже у першій половині 2026 року.

Хто буде домінувати у хевівейті після відходу Усика?

Вордлі у коментарі The Ring розповів, хто, на його думку, буде на вершині королівської ваги після закінчення кар'єри Усика.

"Це питання завжди цікаве – хто саме зможе замінити ветеранів на вершині хевівейту. Впевнений, що до цього списку вхожу я, а також Дюбуа та Ітаума. Саме ми будемо боротися за статус найкращого. Тому є різні пояснення, зокрема вік Усика. Ми втрьох керуватимемо суперважким дивізіоном після того, як Олександр завершить кар'єру", – заявив Фабіо.

Цікаво, що менеджер Вордлі, Майк Офо, у коментарі talkSPORT Boxing розкритикував Усика, звинувативши його в ухиленні від бою з його клієнтом. Він запевнив, що Фабіо заслужив на двобій проти непереможного українця.

Хто може стати суперником Вордлі?