У ЗМІ з'ясували, коли може відбутися потенційний поєдинок Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Коли Усик може побитися з Вайлдером?

Битва між Усиком та Вайлдером може відбутися навесні наступного року. Поєдинок став пріоритетним для команд обох боксерів, які наразі розпочали перемовини щодо проведення бою.

За інформацією журналістів видання, підготовка до протистояння Усик – Вайлдер йде повним ходом. Обидві сторони зацікавленні у проведенні мегафайту.

Для проведення поєдинку зарезервовано декілька слотів – лютий або березень 2026 року у Саудівській Аравії або Великій Британії. Також можливо, що бій відбудеться у квітні, але у Сполучених Штатах Америки.

До слова. Усик востаннє бився у липні 2025 року проти Даніеля Дюбуа та здобув перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді. А Вайлдер провів останній поєдинок у червні цього року, у якому у сьомоу раунді нокаутував Тірелла Герндона.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі висловився про поєдинок між Усиком та Вайлдером. Колишній британський боксер пояснив, чому українець хоче битися проти американця.

Після боїв зі мною і великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена і хоче битися з Вайлдером,

– цитує Тайсона Boxing News Online.

Також раніше менджер Усика назвав ймовірну дату проведення бою Усик – Вайлдер. Окрім того, Егіс Клімас розповів, де може відбутися протистояння.

Що Клімас сказав про бій Усик – Вайлдер?

В інтерв'ю The National Клімас підтвердив, що тривають перемовини між командами щодо організації поєдинку Усик – Вайлдер.

"Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а дати – кінець квітня, початок травня. Вайлдер – одне з найкращих імен, з якими Олександр ще не зустрічався. Він все ще в хорошій формі, і він все ще боєць, тому він цікавий. І до того ж це Сполучені Штати", – сказав Клімас.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?