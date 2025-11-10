"Все может произойти": известный боксер оценил шансы Уордли в поединке с Усиком

Фабио Уордли недавно одолел Джозефа Паркера. Теперь британский боксер может подраться с Александром Усиком.

В боксерском сообществе активно обсуждают бой Усик – Уордли. О поединке высказался и Соломон Дакрес, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Сможет ли Уордли побить Усика?

Британский боксер считает, что Фабио Уордли имеет шансы против Александра Усика. Он также отметил, что никто не смог ничего сделать против украинского чемпиона.

Может ли Уордли нокаутировать Усика? Это будет просто чудо, самый удивительный момент в истории бокса. Все может произойти, это супертяжелый дивизион. Я был уверен в победе Паркера над Уордли, а получилось иначе. Неприятный оппонент в ринге, и нужно отдавать Фабио должное,

– сказал Дакрес.

Ранее Тайсон Фьюри в интервью Boxing News Online оценил шансы Уордли в бою против Усика. "Цыганский король" считает, что у британского боксера есть возможность победить украинца.

Усик – Уордли: что известно о бое?