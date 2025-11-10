"Все може статися": відомий боксер оцінив шанси Вордлі у поєдинку з Усиком

Фабіо Вордлі нещодавно здолав Джозефа Паркера. Тепер британський боксер може побитися з Олександром Усиком.

У боксерській спільноті активно обговорюють бій Усик – Вордлі. Про поєдинок висловився і Соломон Дакрес, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чи зможе Вордлі побити Усика?

Британський боксер вважає, що Фабіо Вордлі має шанси проти Олександра Усика. Він також наголосив, що ніхто не зміг нічого вдіяти проти українського чемпіона.

Чи може Вордлі нокаутувати Усика? Це буде просто диво, найдивовижніший момент в історії боксу. Все може статися, це суперважкий дивізіон. Я був упевнений у перемозі Паркера над Вордлі, а вийшло інакше. Неприємний опонент у рингу, і потрібно віддавати Фабіо належне,

– сказав Дакрес.

Раніше Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю Boxing News Online оцінив шанси Вордлі у бою проти Усика. "Циганський король" вважає, що у британського боксера є можливість перемогти українця.

Усик – Вордлі: що відомо про бій?