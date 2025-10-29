Будет ли бой с Усиком: менеджер Уордли назвал следующего соперника для британца

Фабио Уордли в эффектном поединке одолел Джозефа Паркера. Теперь британского боксера впереди ждут новые вызовы в профессиональном ринге.

Майкл Офо высказался о Фабио Уордли. В частности, менеджер британского боксера назвал следующего соперника для своего клиента, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Экс-промоутер Усика назвал самый безумный поступок украинца, который не налазит на голову

Что известно о будущем Уордли?

Майкл Офо заявил, что одной из добродетелей Фабио Уордли является его менталитет. Британский боксер полностью предан делу и никогда не останавливается, если ему сложно, а также имеет силу, чтобы победить соперника.

Мэнджер Уордли заявил, что он ожидал победу своего клиента в бою с Джозефом Паркером. Офо рассказал, с кем дальше должен драться британский боксер.

Он один из лучших финишеров в мире. Ментально он превзошел Паркера, просто выдержал его психологически, а затем завершил бой. Фабио доказал, почему является одним из лучших тяжеловесов мира. Но, конечно, следующий вызов – Усик,

– сказал Офо.

Напомним, что бой между Фабио Уордли и Джозефом Паркером завершился в 11 раунде. Британский боксер нокаутировал своего соперника из Новой Зеландии.

Как сообщает Boxing News 24, Эгис Климас в разговоре с журналистом Джимом Уайтом, что Александру Усику не очень нравятся перспективы поединка с Фабо Уордли. Вероятно, украинский боксер не хочет рисковать всем ради неприбыльного поединка.

Что известно о бое Усик – Уордли?