Будет ли бой с Усиком: менеджер Уордли назвал следующего соперника для британца
- Фабио Уордли одолел Джозефа Паркера в 11 раунде, нокаутировав соперника из Новой Зеландии.
- Менеджер Уордли, Майкл Офо, назвал потенциальным следующим соперника для британского боксера.
Фабио Уордли в эффектном поединке одолел Джозефа Паркера. Теперь британского боксера впереди ждут новые вызовы в профессиональном ринге.
Майкл Офо высказался о Фабио Уордли. В частности, менеджер британского боксера назвал следующего соперника для своего клиента, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Что известно о будущем Уордли?
Майкл Офо заявил, что одной из добродетелей Фабио Уордли является его менталитет. Британский боксер полностью предан делу и никогда не останавливается, если ему сложно, а также имеет силу, чтобы победить соперника.
Мэнджер Уордли заявил, что он ожидал победу своего клиента в бою с Джозефом Паркером. Офо рассказал, с кем дальше должен драться британский боксер.
Он один из лучших финишеров в мире. Ментально он превзошел Паркера, просто выдержал его психологически, а затем завершил бой. Фабио доказал, почему является одним из лучших тяжеловесов мира. Но, конечно, следующий вызов – Усик,
– сказал Офо.
Напомним, что бой между Фабио Уордли и Джозефом Паркером завершился в 11 раунде. Британский боксер нокаутировал своего соперника из Новой Зеландии.
Как сообщает Boxing News 24, Эгис Климас в разговоре с журналистом Джимом Уайтом, что Александру Усику не очень нравятся перспективы поединка с Фабо Уордли. Вероятно, украинский боксер не хочет рисковать всем ради неприбыльного поединка.
Что известно о бое Усик – Уордли?
Фабио Уордли стал главным претендентом на титул WBO, которым владеет Александр Усик.
Боксеры должны договориться о поединке. Если Усик откажется, то он потеряет титул и статус абсолютного чемпиона мира.
Усик планирует вернуться на ринг в 2026 году. Вероятно, бой между украинцем и Уордли может состояться уже в марте следующего года.