Чи буде бій з Усиком: менеджер Вордлі назвав наступного суперника для британця

Фабіо Вордлі в ефектному поєдинку здолав Джозефа Паркера. Тепер британського боксера попереду чекають нові виклики у професійному ринзі.

Майкл Офо висловився про Фабіо Вордлі. Зокрема, менеджер британського боксера назвав наступного суперника для свого клієнта, повідомляє 24 канал із посилання на The Ring.

Що відомо про майбутнє Вордлі?

Майкл Офо заявив, що однією з чеснот Фабіо Вордлі є його менталітет. Британський боксер повністю відданий справі та ніколи не зупиняється, якщо йому складно, а також має силу, щоб перемогти суперника.

Менджер Вордлі заявив, що він очікував перемогу свого клієнта у бою з Джозефом Паркером. Офо розповів, з ким далі повинен битися британський боксер.

Він один із найкращих фінішерів у світі. Ментально він перевершив Паркера, просто витримав його психологічно, а потім завершив бій. Фабіо довів, чому є одним із найкращих важковаговиків світу. Але, звичайно, наступний виклик – Усик,

– сказав Офо.

Нагадаємо, що бій між Фабіо Вордлі та Джозефом Паркером завершився в 11 раунді. Британський боксер нокаутував свого суперника з Нової Зеландії.

Як повідомляє Boxing News 24, Егіс Клімас у розмові з журналістом Джимом Вайтом, що Олександру Усику не дуже подобаються перспективи поєдинку з Фабо Вордлі. Ймовірно, український боксер не хоче ризикувати усім заради неприбуткового поєдинку.

Що відомо про бій Усик – Вордлі?