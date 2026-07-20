Усик получил подарок от сотрудника секретной службы США

Александр Усик с женой Екатериной посетил финал чемпионата мира по футболу, который 19 июля состоялся в пригороде Нью-Йорка. Украинский боксер пришел на матч в футболке сборной Испании, которая отпраздновала завоевание трофея благодаря победе над Аргентиной.

Непосредственно перед началом матча Усик получил подарок, сообщает 24 Канал. Непобедимый украинский боксер встретился с сотрудником службы охраны Белого дома.

В США отблагодарили Усика за подарок

Ранее Усик подарил ему пару перчаток с автографом. На этот раз представитель секретной службы решил отблагодарить боксера и ответил ему тем же. Впрочем, на видео сложно разглядеть, что именно охранник подарил спортсмену.

"Чемпион, у меня для тебя ответный подарок", – сказал он.

Напомним, несколько дней назад Усик прибыл в США, чтобы посетить финал чемпионата мира. Символично, что именно в Соединенных Штатах украинец стремится завершить свою карьеру поединком против Тайсона Фьюри или Деонтея Уайлдера.

Приезд Александра вызвал настоящий ажиотаж в Нью-Йорке – многие люди пытались взять автограф или сфотографироваться с бывшим абсолютным чемпионом мира.

Во время поездки на финал Усик успел встретиться с несколькими звездными спортсменами, среди которых Луиш Фигу, Кака и Серхио Рамос. Также боксер побывал в компании Андрея Шевченко, который приехал на игру вместе с сыном Кристианом.