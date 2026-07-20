Безпосередньо перед початком матчу Усик отримав подарунок, повідомляє 24 Канал. Непереможний український боксер зустрівся зі співробітником служби охорони Білого дому.

У США віддячили Усику за подарунок

Раніше Усик подарував йому пару рукавичок з автографом. Цього разу представник секретної служби вирішив віддячити боксер та зробив жест у відповідь. Утім на відео складно розгледіти, що саме охоронець подарував спортсмену.

"Чемпіоне, у мене для тебе подарунок у відповідь", – сказав він.

Нагадаємо, кілька днів тому Усик прибув до США, щоб відвідати фінал чемпіонату світу. Символічно, що саме у Сполучених Штатах українець прагне завершити свою кар'єру поєдинком проти Тайсона Ф'юрі або Деонтея Вайлдера.

Приїзд Олександра спричинив справжній ажіотаж у Нью-Йорку – чимало людей намагалися взяти автограф чи сфотографуватися з колишнім абсолютним чемпіоном світу.

Під час поїздки на фінал Усик встиг зустрітися з кількома зірковими спортсменами, серед яких Луїш Фігу, Кака та Серхіо Рамос. Також боксер побував у компанії Андрія Шевченка, який приїхав на гру разом із сином Крістіаном.