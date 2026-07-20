Український боксер побував на фіналі разом зі своєю дружиною Катериною Усик, повідомляє 24 Канал.

Усик опинився у зірковій компанії на фіналі ЧС-2026

Напередодні фіналу спортсмен відвідав Нью-Йорк і повідомив, що вболіватиме за Іспанію. Свої слова Усик закріпив на практиці, прийшовши на фінальний матч у футболці "Червоної фурії". До речі, саме в Іспанії живуть сини боксера та займаються дзюдо.

Також на матчі ЧС-2026 побував Андрій Шевченко разом із сином Крістіаном. Обидва зустрілися з Усиком і зробили спільне фото.

Перед фінальним поєдинком, в якому Іспанія мінімально перемогла Аргентину, Усик опублікував відео, як він вітається з легендарним гравцем збірної Бразилії Кака. Свого часу Кака грав разом з Андрієм Шевченком за італійський Мілан.

Усик, а також Шевченко мали при собі бейдж FIFA Presidential Club і ймовірно були серед VIP-гостей. Так, Олександр опублікував відео, де проходить повз ложу колишніх футболістів збірної Іспанії, які виграли чемпіонат світу у 2010 році.

Український боксер тепло привітався з колишнім оборонцем Реала Серхіо Рамоса, який неодноразово підтримував Україну під час війни з Росією.

Нагадаємо, перебуваючи у США, Усик повідомив, що планує провести ще один бій. Так, суперником українця може стати один з ексчемпіонів світу – Тайсон Ф'юрі або Деонтей Вайлдер.

Провести поєдинком проти 39-річного українця все ще прагне мексиканець Енді Руїс-молодший. Колишній чемпіон світу звернувся до Усика, закликавши того прийняти з ним бій.

Додамо, попередній бій Олександра відбувся 24 травня і завершився перемогою над Ріко Верховеном.