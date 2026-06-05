"Люди не отдают должного Рико": известный боксер раскрыл причину тяжелого боя Усика

В 2026 году Александр Усик провел свой первый поединок, который состоялся в Египте вблизи пирамид Гизы. Его соперником был Рико Верховен, и украинец одержал победу.

Британский боксер первого полусреднего веса Адам Азим на ютуб-канале Sun Boxing поделился мыслями относительно триумфа чемпиона мира в супертяжелом весе над нидерландским кикбоксером.

Смотрите также "Дело было не в Усике": Джошуа впервые отреагировал на скандальный бой с Верховеном

Как Азим оценил бой Усика против Верховена?

Азим призвал фанатов и экспертов не преуменьшать заслуги соперника украинца. Он отметил, что критика в адрес Усика является несправедливой, ведь Верховен сумел навязать чемпиону необычный поединок.

Люди, которые говорят, что Усик не был на своем уровне, не отдают должного Рико. Я думаю, что он выступил очень хорошо. Я имею в виду, что стили определяют результат боя. Он пришел с таким неортодоксальным стилем, который, возможно, немного сбил Усика с толку,

– заявил британский боксер.

Также боксер объяснил, почему фавориту было сложно продемонстрировать свой фирменный бокс против выходца из кикбоксинга.

Я знаю, что любой боксер согласится, что когда ты дерешься с начинающим боксером, ты будто не знаешь, чего ожидать. Поэтому это немного его сбило с толку, и это, очевидно, сработало,

– добавил Азим.

Как Усик провел бой против Верховена?

Бой между Усиком и Верховеном завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. Поединок состоялся в ночь на 24 мая в египетской Гизе на фоне знаменитых пирамид.

Нидерландский "Король кикбоксинга", хоть и считался андердогом, действовал очень активно и уверенно. Он эффективно пользовался своим физическим преимуществом в росте и размахе рук. После десяти раундов судейские записки были максимально равными: двое судей зафиксировали ничью, тогда как один отдал преимущество Верховену.

В решающем раунде Александр прямым ударом отправил соперника в нокдаун. Хоть голландец и сумел подняться, Усик сразу продолжил атаку. Рефери остановил поединок за секунду до финального гонга.

Кроме сохранения своих главных чемпионских поясов (WBC, WBA, IBF), Усик также получил специальный эксклюзивный титульный пояс "Король Нила". Для украинского боксера это стала 25-я победа на профессиональном ринге.