Усик против Верховена: где будет доступен бой и какой канал его покажет

В субботу, 23 мая, возле пирамид Гизы в Египте состоится неожиданный поединок. Украинский боксер Александр Усик встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Бой начнется не раньше 23:45 по киевскому времени.

Где смотреть бой Усика против Верховена?

Официальным транслятором вечера бокса определена стриминговая платформа DAZN, которая доступна и в Украине. Просмотр будет платным, а стоимость трансляции сообщат в ближайшее время.

В то же время в Украине в последние годы прямые эфиры боев Усика транслировались на видеосервисе Megogo, однако компания еще не объявила, покажут ли поединок против Рико.

Что известно о Рико Верховена?