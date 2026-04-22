Усик против Верховена: где будет доступен бой и какой канал его покажет
- Бой между Александром Усиком и Рико Верховеном состоится 23 мая возле пирамид Гизы в Египте и начнется не раньше 23:45 по киевскому времени.
- Официальным транслятором боя является стриминговая платформа DAZN, а стоимость трансляции в Украине будет объявлена позже.
В субботу, 23 мая, возле пирамид Гизы в Египте состоится неожиданный поединок. Украинский боксер Александр Усик встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Бой начнется не раньше 23:45 по киевскому времени. 24 Канал расскажет, где можно посмотреть трансляцию и на каком канале.
Где смотреть бой Усика против Верховена?
Официальным транслятором вечера бокса определена стриминговая платформа DAZN, которая доступна и в Украине. Просмотр будет платным, а стоимость трансляции сообщат в ближайшее время.
В то же время в Украине в последние годы прямые эфиры боев Усика транслировались на видеосервисе Megogo, однако компания еще не объявила, покажут ли поединок против Рико.
Что известно о Рико Верховена?
В течение 12 лет он господствовал в тяжелом весе лиги GLORY, установив рекорд по количеству подряд защищенных титулов – 13 раз, пишет mmafighting.
В профессиональном боксе имеет только один поединок, состоявшийся в 2014 году, который завершился победой нокаутом.
Бой под названием "Glory in Giza" официально утвержден WBC как добровольная защита титула чемпиона мира Усика в супертяжелом весе.
По информации The Ring, сначала планировался поединок Верховена против Энтони Джошуа, но после аварии британца было принято решение провести встречу двух абсолютных чемпионов в своих дисциплинах – бокса и кикбоксинга.