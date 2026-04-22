Бій почнеться не раніше 23:45 за київським часом. 24 Канал розповість, де можна подивитися трансляцію та на якому каналі.

Де дивитися бій Усика проти Верховена?

Офіційним транслятором вечора боксу визначено стримінгову платформу DAZN, яка доступна й в Україні. Перегляд буде платним, а вартість трансляції повідомлять найближчим часом.

У той же час в Україні протягом останніх років прямі ефіри боїв Усика транслювалися на відеосервісі Megogo, проте компанія ще не оголосила, чи покажуть поєдинок проти Ріко.

Що відомо про Ріко Верховена?

  • Протягом 12 років він панував у важкій вазі ліги GLORY, встановивши рекорд за кількістю поспіль захищених титулів – 13 разів, пише mmafighting.

  • У професійному боксі має лише один поєдинок, що відбувся у 2014 році, який завершився перемогою нокаутом.

  • Бій під назвою "Glory in Giza" офіційно затверджений WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу Усика у надважкій вазі.

  • За інформацією The Ring, спершу планувався поєдинок Верховена проти Ентоні Джошуа, але після аварії британця було прийнято рішення провести зустріч двох абсолютних чемпіонів у своїх дисциплінах – боксу та кікбоксингу.