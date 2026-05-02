"Может быть опасным": Усик получил предупреждение перед важным боем

Александр Усик 23 мая вернется на ринг, чтобы провести добровольную защиту звания чемпион мира по версии WBC. Украинец выбрал в соперники кикбоксера Рико Верховена, который проведет только второй бой по правилам бокса.

Бывший чемпион мира WBC Александр Гвоздик в комментарии LuckyPunch поделился прогнозом на бой земляка. Прежде всего он заявил, что так называемый кроссоверный бой Усика и Верховена – это положительное явление как для спорта, так и зрителей.

Смотрите также Не Джошуа: Тайсон Фьюри решил провести другой бой

Усик – Верховен: какой прогноз на бой?

"Мне кажется, что Александр находится на том этапе своей карьеры, когда он уже является брендом, а не просто спортсменом, поэтому проводить такие перекрестные бои с другими видами спорта это круто – и для спорта и зрителей", – сказал харьковчанин.

Обратите внимание! Ряд экспертов, боксеров и тренеров критиковали Усика за решение драться против Верховена. Дело в том, что специалистов возмущает тот факт, что голландец уже во втором бою по правилам бокса получил возможность выиграть чемпионский пояс, когда украинец избегает поединков с обязательными претендентами на титул. Например, британский тренер Дэйв Колдвелл считает решение Усика несправедливым. Украинец в ответ утверждает, что своими достижениями заслужил право сделать так, как он хочет.

39-летний Гвоздик, который в феврале провел неудачный бой против Радивое Калайджича, уверен, что Усик одержит победу в поединке против Верховена. Однако он предостерег украинца, ведь считает, что кикбоксер может быть опасным в начале поединка.

Относительно боя, я вижу, что он стопроцентный фаворит, мне кажется, что Верховен может быть опасным в первых 3 – 5 раундах, а после этого, бой будет иметь односторонний характер,

– сказал Гвоздик.

Как Усик подходит к бою с Верховеном?

39-летний Усик, который удерживает титулы WBC, WBA и IBF, пока продолжает подготовку к поединку с Верховеном, который состоится в Гизе (Египет) возле пирамид. Спортсмен, чей рекорд в боксе составляет 24 победы и ноль поражений, находится с командой в Испании.

Для Александра это будет первый бой в 2026 году после того, как в июле прошлого года он во второй раз в карьере нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.

Однако встреча с Верховеном может стать одним из последних поединков в боксе для объединенного чемпиона мира. Еще в марте он в комментарии Source of Boxing сообщил, что проведет только три боя.

Кроме поединка с Верховеном, Усик хочет помериться силами с победителем противостояния Уордли – Дюбуа, которое состоится 9 мая, а также провести третий бой с Тайсоном Фьюри.

Что известно о Верховене?

37-летний Верховен значительную часть своей карьеры посвятил кикбоксингу и стал чемпионом мира в промоушене Glory. На профессиональном уровне он выиграл 66 боев и потерпел только 10 поражений.

После того, как Рико достиг всего в кикбоксинге, он решил сосредоточиться на карьере боксера и планирует следующие бои после того, как испытает свои силы в поединке с Усиком.

Я здесь, чтобы остаться как боксер, и этот бой – лишь верхушка айсберга, это только начало,

– говорил голландец.

Основные преимущества Верховена по сравнению с Усиком заключаются в его физических данных, в частности он больше украинца. Однако в пользу Александра свидетельствует многолетнее доминирование в боксе. Так, по версии журнала The Ring, Усик признан лучшим боксером мира независимо от весовой категории.