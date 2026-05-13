3 причины, почему Усик проиграет Рико Верховену

В субботу, 23 мая, состоится один из самых ожидаемых поединков 2026 года. Александр Усик встретится с Рико Верховеном.

Накануне боя объединенный чемпион мира из Украины выглядит абсолютным фаворитом. Однако автор статьи профильного издания vRINGe предупреждает, что Верховен создаст самую большую сенсацию в боксе, а Усик потерпит первое поражение в карьере.

Почему Усик может проиграть Верховену?

Ряд экспертов называют бой Усика против 37-летнего Верховена "проходным" для украинца. Однако эксперт Макс Салватов привел несколько аргументов, которые говорят в пользу кикбоксера.

Прежде всего он вспомнил, что осенью 2025 года 39-летний украинец отказался от встречи с победителем противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли.

Новозеландец был бы удобным соперником для Александра, которого бы тот смог легко победить. Другое дело Уордли – боксер без опыта в любителях с непредсказуемым стилем.

Верховен – непредсказуемый боец

Эксперт заявляет, что Верховен – это тот же Уордли, но гораздо более опасный соперник. Дело в том, что Рико проведет только второй бой по правилам бокса с 2014 года, когда победил Яноша Финвера.

По мнению автора статьи, проблема Усика заключается в том, что его команда не знает, на что готов Верховен и как он будет вести бой. В подтверждение своих слов Салватов вспоминает встречу Тайсона Фьюри с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Тогда боксер из Британии побывал в нокдауне и чудом выиграл бой у Нганну, который дебютировал в боксе, решением судей. Когда Нганну вышел драться против Энтони Джошуа, то британец проанализировал его встречу с Фьюри и убедительно победил Фрэнсиса.

Фактор тренера

Второй фактор, на который обращает внимание эксперт, – это тренер нидерландского кикбоксера Питер Фьюри. Этот специалист помог Тайсону в 2015 году создать самую большую сенсацию в боксе, когда Фьюри победил Владимира Кличко, хотя и был аутсайдером на бумаге.

Тренер в комментарии ESPN заявил, что Верховену нужно создать самую большую сенсацию в боксе, чтобы одолеть Усика. Он сравнил этот поединок со встречей Кличко и Фьюри.

Если люди уже списывают Рико со счетов, то они глубоко ошибаются,

– сказал Питер.

Верховен знает, что ждать от Усика

Эксперт подчеркивает, что преимущество тандема Фьюри – Верховен заключается в том, что они знают, чего ждать от Усика. По мнению специалиста, в команде нидерландца понимают, что Александр захочет провести спокойное начало боя, чтобы изучить соперника.

Поэтому, у Верховена будет несколько раундов в начале поединка, чтобы попытаться нокаутировать украинца. Эксперт прогнозирует, что кикбоксер сразу пойдет ва-банк.

В конце концов, Салватов обращает внимание на фактор, который может принести победу Верховену. Рико любит работать первым номером и давить как это делал Дерек Чисора в поединке против украинца в 2020 году. По мнению ряда экспертов, это может сработать против действующего чемпиона мира.

Напомним! Усик победил Чисору решением судей, однако на протяжении всего поединка британец навязывал украинцу близкий бой. В команде Александра неоднократно заявляли, что Чисора до сих пор самый сложный соперник, с которым дрался Усик. Такое мнение, например, высказал известный катмен из Канады Расс Анбер. Сам Чисора утверждал, что после поединка представителя украинца заявляли ему, что были убеждены в поражении Александра.

Что говорят другие эксперты о фаворите боя?

Мнения ряда экспертов отличаются от того, о чем рассказывает автор статьи vRINGe.

Например, экс-тренер сборной Украины по боксу и эксперт Дмитрий Сосновский в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил, что разница в специализации спортсменов слишком велика, чтобы говорить об интриге в поединке.

По мнению Сосновского, Верховен ничего не сможет навязать Усику, ведь у Рико минимальный опыт в профессиональном боксе. Также он поставил под сомнение уровень его предыдущего соперника Яноша Финвери, ведь малоизвестный венгр после поражения завершил карьеру.

В конце концов, Сосновский сказал, что главное преимущество Верховена – это удары ногами, которой он не сможет воспользоваться, ведь это запрещено правилами бокса.

Мнение специалиста поддержал британский тренер Шейн Макгиган. В комментарии The Ring он сказал, что Усик и Верховен – это бойцы разного уровня и полностью убежден в победе украинца. По его словам, Рико будет драться против Усика, который признан мастером бокса. Именно поэтому эксперт не дает никаких шансов нидерландцу.

