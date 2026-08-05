"Это незавершенное дело": Верховен сделал громкое заявление о реванше с Усиком

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал возможность реванша с Александром Усиком. Спортсмен считает, что его выступление против украинца заставило того изменить свои планы.

Интервьюер Джо Роган напомнил о планах Усика, о которых тот рассказывал до встречи с Верховеном. Бывший чемпион мира хотел после Рико сразиться с победителем пары Даниэль Дюбуа – Фабио Уордли, а завершить карьеру третьим поединком против Тайсона Фьюри.

Верховен сделал заявление о реванше с Усиком

Верховен считает, что Усик решил пойти другим путем после сложного поединка с ним.

"О двух других уже вообще не говорят. Не хочу приписывать себе слишком много заслуг, но, думаю, после этого боя он понял: "Хм, это было немного сложнее, чем я ожидал. Давайте лучше пойдем другим путем", – заявил Рико.

Он также сказал, что стремится к реваншу с Александром, потому что их история осталась незавершенной.

А я не хочу реванша просто ради реванша. Я хочу реванш, потому что он имеет смысл. У этого реванша есть история. Это незавершенное дело,

– заявил Рико.

Верховен также объяснил, почему никто не хочет увидеть его реванш против Усика.

"Они не хотят, чтобы какой-то парень, пришедший из другого вида спорта и имеющий за плечами лишь один профессиональный боксерский бой, совершил самую громкую сенсацию в истории бокса", – отметил Рико.

Напомним, поединок Усик – Верховен состоялся 24 мая в Гизе (Египет). Вопреки прогнозам экспертов, голландец дал серьезный бой непобедимому украинцу и даже опережал его по судейским записям.

Однако в 11-м раунде Александр нанес апперкот, в результате которого Рико оказался в нокдауне. Усик пытался нокаутировать соперника, после чего рефери остановил поединок, что вызвало скандал.

Верховен подал протест на результат боя, но Ближневосточная профессиональная боксерская комиссия отметила, что решение рефери на ринге не повлияло на исход поединка.