Інтерв'юер Джо Роган пригадав плани Усика, про які він розповідав до зустрічі з Верховеном. Колишній чемпіон світу хотів після Ріко битися проти переможця пари Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, а завершити кар'єру третьою зустріччю проти Тайсона Ф'юрі.

Верховен зробив заяву про реванш з Усиком

Верховен вважає, що Усик вирішив піти іншим шляхом після складного поєдинку з ним.

"Про двох інших уже взагалі не говорять. Не хочу приписувати собі надто багато заслуг, але, думаю, після цього бою він зрозумів: "Хм, це було трохи важче, ніж я очікував. Давайте краще підемо іншим шляхом", – заявив Ріко.

Він також сказав, що прагне реваншу з Олександром, адже їхня історія незавершена.

А я не хочу реваншу просто заради реваншу. Я хочу реванш, тому що він має сенс. У цього реваншу є історія. Це незавершена справа,

– заявив Ріко.

Верховен також пояснив, чому ніхто не хоче побачити його реванш проти Усика.

"Вони не хочуть, щоб якийсь хлопець, який прийшов з іншого виду спорту і має лише один професійний боксерський бій, здійснив найбільшу сенсацію в історії боксу", – зазначив Ріко.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Верховен відбувся 24 травня у Гізі (Єгипет). Попри прогнози експертів нідерландець дав серйозний бій непереможному українцю та навіть випереджав того на суддівських записках.

Проте в 11-му раунді Олександр доніс аперкот, внаслідок якого Ріко побував у нокдауні. Усик намагався нокаутувати суперника, після чого рефері зупинив зустріч, що спричинило скандал.

Верховен подав протест на результат бою, але Близькосхідна професійна боксерська комісія зазначила, що рішення рефері в ринзі не мало впливу на результат.