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По мнению немецкого боксера, украинцу было непросто приспособиться к манере соперника из-за его нестандартного стиля и отсутствия значительного опыта в профессиональном боксе. Об этом он рассказал в интервью BoxingScene.

Кабаел объяснил, почему Усику было сложно в бою с Верховеном

По его словам, в первых двух-трех раундах Александру было сложно предвидеть действия Верховена и понять его тактику.

Когда я смотрел бой с Верховеном, то уже в первых двух-трех раундах заметил, что Усику не удается прочитать действия Рико. Он никогда раньше не проводил полноценных боксерских поединков, поэтому Усику было трудно проанализировать его манеру. Именно поэтому он не понимал тактики Рико в этом бою. Думаю, именно из-за этого у него возникли трудности– сказал Кабаел.

Напомним, поединок Усика и Верховена состоялся 23 мая у пирамид Гизы в Египте. Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, остановив соперника за секунду до окончания трехминутки.

В то же время до решающего эпизода бой складывался непросто для Усика: перед остановкой он минимально уступал по судейским записям. Сначала Александр отправил голландца в нокдаун, а затем прижал его к канатам и нанес серию ударов, после чего рефери вмешался и остановил поединок.