Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандальной остановки поединка

Рико Верховен подал протест на результат боя с Александром Усиком, в котором он уступил техническим нокаутом в 11-м раунде. Основная претензия голландца была к рефери Марку Лайсону, который остановил бой после финального гонга и тем самым не дал ему выйти на последний раунд.

Недавно Ближневосточная профессиональная боксерская комиссия (MEPB) завершила рассмотрение протеста Верховена. В своём решении комиссия согласилась с тем, что бой был завершён после гонга, но отметила, что это не повлияло на результат, сообщает BBC Sport.

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Результат боя Усик – Верховен не отменят

MEPB заявила, что Лайсон действовал добросовестно "с главной целью – обеспечение безопасности боксёра", и отметила, что результат мог быть аннулирован только в том случае, если бы рефери поступил иначе.

Комиссия также подчеркнула, что рефери имеет полномочия прервать поединок в любой момент, когда сочтет это необходимым.

Расхождение во времени, выявленное официальным хронометристом Бредом Уильямом, также не соответствовало критериям комиссии для отмены решения рефери.

Медицинские заключения, предоставленные доктором Нилом Скоттом, подтвердили, что Верховен после поединка находился в стабильном состоянии, что не противоречило оценке безопасности, сделанной рефери в режиме реального времени.

Нет никаких доказательств недобросовестности, злого умысла, коррупции, мошенничества, предвзятости или какого-либо нарушения принципов добросовестности со стороны рефери Марка Лайсона,

– добавила комиссия.

Контекст скандала с Усиком

Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном состоялся 24 мая в египетской Гизе и завершился громкой победой украинца техническим нокаутом. После десяти раундов голландец минимально лидировал по судейским записям и полностью контролировал бой.

Однако в одиннадцатом раунде всё изменилось за считанные секунды. Усик мощно попал апперкотом, отправив соперника в нокдаун. После этого украинский чемпион бросился добивать и обрушил на Верховена шквал точных ударов. Голландец уже не успевал защищаться, в результате чего рефери зафиксировал технический нокаут.

Несмотря на все споры, Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.