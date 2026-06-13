Президент WBC впервые прокомментировал громкий скандал с Усиком

Президент WBC Маурисио Сулейман впервые прокомментировал скандальную остановку боя между Александром Усиком и Рико Верховеном. Рефери поединка Марк Лайсон зафиксировал поражение голландца за секунду до конца 11-го раунда.

Сулейман заявил, что здоровье и жизнь бойца находятся в руках рефери, а справедливость результата – в руках судей. Об этом сообщает Fightnews.

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Сулейман защитил рефери боя Усик – Верховен

Он напомнил, что британский рефери остановил бой Усика против Рико всего за секунду до того, как прозвучал гонг, завершавший 11-й раунд.

По словам главы WBC, рефери приказано останавливать бой на один удар раньше, а не на один удар позже, что может привести к трагическим последствиям.

Рико вел великолепную борьбу против чемпиона, и раунд уже почти закончился. Мы должны понимать, что один удар может изменить все – мы видели это много раз – и рефери приказано останавливать бой на один удар раньше, а не на один удар позже, хотя раунд уже заканчивался. Рефери – это не хронометрист, а защитник здоровья бойцов,

– сказал Сулейман.

Что известно о скандале в бою Усика и Верховена

Поединок между Усиком и Верховеном состоялся 24 мая в египетском городе Гиза и завершился довольно спорной победой украинца. После десяти раундов нидерландский тяжеловес минимально превосходил украинца по судейским записям.

Казалось, что бой идет по сценарию Верховена, и ему удается контролировать ход поединка. Впрочем, уже в одиннадцатом раунде все кардинально изменилось. Рико пропустил сокрушительный апперкот от Александра, от которого оказался в нокдауне.

После этого Усик бросил все силы на то, чтобы завершить бой досрочно. Он обрушил на соперника шквал ударов, и Верховен уже не успевал защищаться, пропуская один точный удар за другим.

Перед финальным гонгом рефери принял решение остановить поединок, зафиксировав технический нокаут в пользу Усика. Решение оказалось крайне спорным, поскольку остановка произошла практически одновременно со звуком гонга, завершавшего раунд. После боя Лайсон объяснил свои действия тем, что просто не услышал сигнал.

Несмотря на все споры, победа позволила Усику защитить титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Рико Верховен, в свою очередь, получил отстранение от бокса до 22 июня.