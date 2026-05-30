У Усика жестко ответили критикам боя с Верховеном

Fight News 24 Украинские боксеры
30 мая, 23:44
Михаил Гема

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, прокомментировал победу украинца над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Он ответил критикам, которые считают, что у Верховена "украли победу".

Прежде всего Лапин отметил, что в команде Усика не ожидали легкого боя. Об этом сообщает The Mirror.

Как в команде Усика отреагировали на бой с Верховеном?

Также он отметил, что целью Александра было истощить своего соперника, стиль бокса которого оказался неудобным.

"Целью было истощить очень сильного и необычного соперника, который постоянно создавал неудобные углы и давление. Каждый, кто действительно разбирается в боксе, знает, как трудно иметь дело с неудобным и неортодоксальным бойцом", – сказал директор.

Лапин подчеркнул, что значение имеет только окончательный результат поединка, а не промежуточные итоги, которые были на записках судей до 11-го раунда. После 10-го раунда Рико минимально побеждал Усика.

Относительно судейских записок, комментариев или нарратива трансляции – все это на самом деле не имеет значения. Единственное, что имеет значение, – это окончательный результат,
– заявил он.

Директор команды Усика добавил, что Александр серьезно готовился к поединку с Верховеном. Он также подчеркнул, что многие люди недооценили настоящий уровень Рико.

"Многие люди недооценили, насколько сложным может быть этот тип боя. В итоге это превратилось в великолепное шоу. Фанаты получили эмоции, напряжение и зрелищный нокаут", – резюмировал Лапин.

Почему критикуют бой Усик – Верховен

  • Поединок бойцов состоялся 24 мая в египетской Гизе и завершился противоречивой победой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.
  • Несмотря на прогноз экспертов Верховен стал серьезной проблемой для Усика. По мнению ряда специалистов, Рико был близок к победе, но ход противостояния изменился в 11 раунде, когда Александр потряс соперника сильным апперкотом.
  • После этого Верховен получил аж 30 секунд на восстановление, хотя, в соответствии с правилами бокса, должен был продолжить бой сразу после нокдауна. Усик бросился добивать соперника в конце раунда и рефери Марк Лайсон остановил бой буквально одновременно с финальным гонгом.
  • Само решение Лайсона спровоцировало шквал критики, мол, у Верховена украли победу. Рефери же объяснил, что не слышал гонг, а на кадрах с поединка видно, что он пытался остановить противостояние еще до гонга.

