У Усика жестко ответили критикам боя с Верховеном

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, прокомментировал победу украинца над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Он ответил критикам, которые считают, что у Верховена "украли победу".

Прежде всего Лапин отметил, что в команде Усика не ожидали легкого боя. Об этом сообщает The Mirror.

Как в команде Усика отреагировали на бой с Верховеном?

Также он отметил, что целью Александра было истощить своего соперника, стиль бокса которого оказался неудобным.

"Целью было истощить очень сильного и необычного соперника, который постоянно создавал неудобные углы и давление. Каждый, кто действительно разбирается в боксе, знает, как трудно иметь дело с неудобным и неортодоксальным бойцом", – сказал директор.

Лапин подчеркнул, что значение имеет только окончательный результат поединка, а не промежуточные итоги, которые были на записках судей до 11-го раунда. После 10-го раунда Рико минимально побеждал Усика.

Относительно судейских записок, комментариев или нарратива трансляции – все это на самом деле не имеет значения. Единственное, что имеет значение, – это окончательный результат,

– заявил он.

Директор команды Усика добавил, что Александр серьезно готовился к поединку с Верховеном. Он также подчеркнул, что многие люди недооценили настоящий уровень Рико.

"Многие люди недооценили, насколько сложным может быть этот тип боя. В итоге это превратилось в великолепное шоу. Фанаты получили эмоции, напряжение и зрелищный нокаут", – резюмировал Лапин.

Почему критикуют бой Усик – Верховен