Тренер высказал неожиданное предположение о подготовке Усика к бою с Верховеном

Украинский тренер Станислав Григорук предположил, что команда Александра Усика изменила подход к подготовке. Это могло произойти накануне поединка с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

По словам специалиста, во время тренировочного сбора, возможно, был сделан больший акцент на силовой работе, тогда как кардиотренировкам уделили меньше внимания. Об этом он рассказал в интервью vRINGe.

Что Григорук сказал о бое Усика с Верховеном

Именно этим Григорук объяснил, почему Усик в бою выглядел менее подвижным, чем обычно.

Из-за этого мы увидели Сашу более силовым – увидели его силовую подготовку. Возможно, не уделили внимания кардио. Думаю, что немного не хватило именно кардио,

– отметил Григорук.

Тренер добавил, что раньше Усик много работал над выносливостью: бегал, плавал и проводил длительные тренировки на велотренажере. В то же время он признал, что не может точно знать, как именно проходила подготовка украинца на этот раз.

Григорук также предположил, что изменение подхода к подготовке было вызвано необходимостью добавить Усику силовую мощность после победы над Даниэлем Дюбуа.

Несмотря на возможную потерю в подвижности, подготовка дала результат: Усик одержал победу над Верховеном техническим нокаутом за одну секунду до окончания 11-го раунда.

Поединок состоялся в ночь на 24 мая и стал одним из самых сложных в карьере украинца. Верховен, известный как один из самых успешных кикбоксеров мира, сумел оказать чемпиону серьезное сопротивление.

В июне 2026 года Усик отказался от всех своих чемпионских поясов. В настоящее время непобедимый украинец готовится к своему прощальному бою, который называют Last Dance. Ожидается, что его соперником станет американский боксер Деонтей Уайлдер.