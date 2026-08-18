За словами фахівця, під час тренувального табору міг бути зроблений більший акцент на силовій роботі, тоді як кардіотренуванням приділили менше уваги. Про це він розповів у інтерв'ю vRINGe.

Що Григорук сказав про бій Усика з Верховеном

Саме цим Григорук пояснив те, що Усик у бою виглядав менш рухливим, ніж зазвичай.

Через це ми побачили Сашу більш силового – побачили його підготовку на силу. Можливо, не приділили уваги кардіо. Думаю, що трохи не вистачило саме кардіо,

– зазначив Григорук.

Тренер додав, що раніше Усик багато працював над витривалістю: бігав, плавав та проводив тривалі тренування на велотренажері. Водночас він визнав, що не може достеменно знати, як саме проходила підготовка українця цього разу.

Григорук також припустив, що на зміну підходу до підготовки могла вплинути необхідність додати Усику силової потужності після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Попри можливу втрату у рухливості, підготовка дала результат: Усик здобув перемогу над Верховеном технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11-го раунду.

Поєдинок відбувся в ніч на 24 травня та став одним із найскладніших у кар'єрі українця. Верховен, відомий як один із найуспішніших кікбоксерів світу, зумів нав'язати чемпіону серйозний опір.

У червні 2026 року Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів. Наразі непереможений українець готується до свого прощального бою, який називають Last Dance. Очікується, що його суперником стане американський боксер Деонтей Вайлдер.