Дон Чарльз, экстренер Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о потенциальном бое Уордли с Усиком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Смотрите также Британский боксер "отобрал" чемпионский титул у Усика и теперь "угрожает" Тайсону Фьюри

Кто фаворит в бою Усик – Уордли?

По мнению специалиста, результат такого поединка сложно определить заранее, ведь многое зависит от стиля бойцов, мотивации и силы удара. Чарльз подчеркнул, что британец имеет сильный удар и не будет сдерживаться в ринге.

Он вспомнил первый бой Усика против Дюбуа, который в 2023 году состоялся в Польше. Специалист утверждает, что тогда Даниэль якобы продемонстрировал, что в Усика "можно попасть".

Тогда, кроме Даниэля и того инцидента, кто еще доставлял Усику проблемы? Дерек Чисора. А Фабио Уордли технически имеет больше навыков. Усик уже не молод. Он победил всех в хорошем стиле, и я бы не стал делать ставку против Фабио, если бы он получил бой,

– сказал Чарльз.

Внимание. Как свидетельствуют данные BoxRec, Уордли провел 21 бой и одержал 20 побед (19 нокаутом). Еще один поединок британца закончился ничьей.

Какой инцидент в бою Усик – Дюбуа вспомнил тренер?

В 5 раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, в результате чего украинец оказался на канвасе. Рефери боя не стал начинать отсчет как для нокдауна, а дал Александру время восстановиться. После этого Усик завершил бой, нокаутировав Дюбуа в 9 раунде.

Фрэнк Уоррен, промоутер британца, а также ряд экспертов утверждают, что это не был удар ниже пояса. Такое мнение поддержал и легендарный боксер Леннокс Льюис.

Нет, это точно не был удар ниже пояса. Спросите любого боксера – это был легальный удар. Усик симулировал. Мы все так делаем. Чтобы я сделал в такой ситуации? Я бы на его месте делал бы то же самое,

– сказал британец.

Усик в ответ на критику неоднократно демонстрировал фрагменты боя и не соглашается, что это был нокдаун. Более того, в июле 2025 года он доказал, что лучше Дюбуа, во второй раз нокаутировав британца.

Когда следующий бой Усика и кто соперник?