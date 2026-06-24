Усик уже скоро может завершить карьеру – директор его команды ошеломил украинцев

Александр Усик может завершить профессиональную карьеру в ближайшие дни после своей спорной победы над Рико Верховеном. В настоящее время украинец ведет переговоры с обязательным претендентом Агитом Кабаелем, но директор его команды Сергей Лапин заявил, что боксер может повесить перчатки на гвоздь.

Из слов Лапина можно сделать вывод, что 39-летний Усик, вероятно, откажется от боя против Кабаела. Об этом сообщает Mirror.

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Усик может завершить карьеру после скандального поединка

"Агит Кабаел – замечательный боец, достойный чемпион и человек, которого мы уважаем. Здесь нет ничего личного, но бои такого масштаба не организуются из-за социальных сетей или давления общественности. Александр провел всю свою карьеру, доказывая, кто он такой. На данном этапе вопрос уже не в том, что Усик кому-то должен. Вопрос в том, какое мероприятие можно организовать?", – сказал советник украинца.

Лапин подчеркнул, что команда Усика готова к любому поединку, если их устроит финансовая составляющая.

Серьезное предложение, подкрепленное серьезными людьми, правильной коммерческой структурой, вещателями и финансовой поддержкой со стороны места проведения – вот как организуются крупнейшие бои в мире. Если цифры и возможности устраивают всех, то все возможно. Мы открыты для серьёзного бизнеса, а не для шума,

– заявил он.

Как отметил Лапин, препятствием для поединка Усик – Кабае является финансовый вопрос, а не что-то личное или эмоциональное. Так, функционер подчеркнул, что бой трудно оправдать, если за ним не стоит серьёзная коммерческая структура.

"Если появится подходящая возможность, бой может состояться. Если нет, есть другие пути и другие важные возможности", – добавил советник Усика.

Лапин также заявил, что Александр заслуживает тщательной оценки каждого варианта. В частности, сейчас его команда ведет переговоры с различными сторонами, и решение относительно будущего спортсмена будет принято до конца этой недели.

Но одно люди должны помнить: когда боец достиг всего того, чего достиг Александр, каждое его выступление становится особенным. Возможно, фанаты уже видели его на ринге в последний раз. А может, впереди ещё одна глава. Мы узнаем это очень скоро,

– подытожил Лапин.

Когда состоялся предыдущий бой Усика

Напомним, бой между Усиком и Верховеном, состоявшийся 24 мая, завершился победой украинского боксёра техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя результат вызвал немало дискуссий.

После десяти раундов преимущество по судейским запискам было на стороне представителя Нидерландов, который контролировал ход поединка и выглядел увереннее. Однако в одиннадцатом раунде ситуация резко изменилась. Усик нанёс мощный апперкот, который отправил соперника в нокдаун, а после этого стремительно перешёл в атаку, нанеся серию точных ударов.

Верховен уже не мог эффективно отвечать или защищаться, поэтому рефери решил досрочно завершить встречу и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Несмотря на недовольство и возражения со стороны нидерландского боксёра, Усик сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе. В то же время Ближневосточная профессиональная боксерская комиссия не нашла оснований для пересмотра итога поединка и официально подтвердила его результат.