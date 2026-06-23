Звездный спортсмен признался, что за свою карьеру ему приходилось выдерживать и более сильные удары. Об этом сообщает Boxingnewsonline.

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У кого удар сильнее, чем у Усика

Верховен отметил, что Усик – техничный и умный боец с неплохой силой и сильным ударом, но не самым сильным среди тех, кто его бил.

Самый мощный удар, по словам Рико, был у Сэмми Схилта – великого нидерландского кикбоксера.

Усик – очень техничный и умный боец, у него неплохая сила. Ничего особенного, но у него сильный удар. Впрочем, он не тот, кто бил меня сильнее всего. Это был Сэмми Схилт. Он – крупный парень с огромной силой,

– сказал боец.

Верховен встретился со Схилтом в поединке по кикбоксингу в 2012 году, проиграв единогласным решением судей. Сэмми провёл 50 кикбоксинговых поединков, выиграв 43 из них (20 нокаутом).

Усик – Верховен: подробности боя

Поединок между Усиком и Верховеном завершился спорной победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

После десяти раундов голландец минимально лидировал по судейским записям и выглядел полным хозяином боя. Все кардинально изменилось за считанные секунды в одиннадцатом раунде. Усик мощным апперкотом отправил соперника в нокдаун, а затем бросился в добивание, обрушив на Верховена шквал точных ударов.

Голландец уже не успевал защищаться, из-за чего рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.

Несмотря на все споры и протесты со стороны Верховена, Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. А Ближневосточная профессиональная боксерская комиссия оставила результат боя в силе.