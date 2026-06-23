Зірковий спортсмен зізнався, що у своїй кар'єрі він зазнавав сильніших ударів. Про це повідомляє Boxingnewsonline.

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Хто має сильніший удар за Усика

Верховен зазначив, що Усик – технічний і розумний боєць із непоганою силою та сильним ударом, але не найсильнішим серед тих, хто його бив.

Найпотужніший удар, за словами Ріко, був у Семмі Схілта – великого нідерландського кікбоксера.

Усик – дуже технічний та розумний боєць, у нього непогана сила. Нічого особливого, але він має сильний удар. Втім, він не є тим, хто бив мене найсильніше. Це був Семмі Схілт. Він – великий хлопець з великою силою,

– сказав боєць.

Верховен зустрівся зі Схілтом у кікбоксинговому бою у 2012 році, програвши одноголосним рішенням суддів. Семмі провів 50 кікбоксингових поєдинків, вигравши 43 з них (20 нокаутом).

Усик – Верховен: деталі бою

Поєдинок між Усиком та Верховеном завершився суперечливою перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді.

Після десяти раундів нідерландець мінімально вів за суддівськими записками та виглядав повним господарем бою. Усе кардинально змінилося за лічені секунди в одинадцятому раунді. Усик потужним аперкотом відправив суперника в нокдаун, а потім кинувся в добивання, обрушивши на Верховена шквал точних ударів.

Нідерландець уже не встигав захищатися, через що рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут.

Попри всі суперечки та протест з боку Верховена, Усик захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. А Близькосхідна професійна боксерська комісія залишила результат бою в силі.