Дело в деньгах: чемпион мира сделал заявление о завершении карьеры Усика

Чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли сделал заявление о намерении Александра Усика завершить карьеру. Украинский боксер недавно объявил, что планирует провести только три поединка.

В комментарии Eze Talks Sports Interviews Уордли сказал, что хотел бы проверить себя на уровне Усика. Поэтому британский боксер надеется, что 39-летний объединенный чемпион не завершит карьеру.

Что Уордли сказал об Усике?

Ранее Усик объявил, что проведет три боя – против Рико Верховена (23 мая), а также с Уордли или Даниэлем Дюбуа, которые встретятся 9 мая, и Тайсоном Фьюри.

Комментируя решение украинца, до сих пор непобедимый Уордли сказал, что Александром управляют деньги. По мнению чемпиона WBO, для проведения этих трех поединков Усику понадобится полтора года.

Надеюсь, он таки выйдет со мной. Я уже был в этой ситуации: после моего боя с Паркером он говорил, что будет драться со мной, если я выиграю. Я выиграл, а он передумал. Я бы очень не хотел, чтобы он завершил карьеру, а я так и не смог проверить себя на его уровне,

– сказал Уордли.

Обратите внимание. В ноябре 2025 года WBO сообщила, что Усик освободил титул чемпиона мира. Тем самым чемпионский пояс перешел к Уордли, который впервые будет защищать его в бою с Дюбуа.

