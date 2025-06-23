В команде Усика впервые заговорили о прекращении сотрудничества с Красюком
- Александр Усик и его промоутер Александр Красюк объявили о завершении сотрудничества.
- Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года в Лондоне.
В команде Александра Усика недавно произошли неожиданные изменения. Украинский боксер и его промоутер Александр Красюк неожиданно объявили о завершении сотрудничества.
Сергей Лапин высказался о прекращении сотрудничества с Красюком. Директор команды Усика объяснил, почему было принято подобное решение, информирует 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Читайте также Известный тренер оставил свой прогноз на долгожданный реванш Усик – Дюбуа
Почему Красюк покинул команду Усика
Сергей Лапин отметил, что это нормальное явление. Директор команды Усика заявил, что через это проходили немало известных боксеров, как Мейвезер, Пакьяо, Альварес и другие.
Лапин подчеркнул, что Александр Усик сейчас находится на том этапе, что пришло время делать и строить что-то свое.
У него сильная, профессиональная команда, которая давно отвечает за ключевые направления – от тренировочного процесса до развития бренда. Решение было взвешенным, мирным и принятым с уважением к общему опыту и пониманием того, что в конце концов каждый идет своим путем,
– сказал Лапин.
Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Звездные представители хевивейта будут драться 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее Игорь Шевадзуцкий поделился прогнозом на долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.