В команде Усика впервые заговорили о прекращении сотрудничества с Красюком

В команде Александра Усика недавно произошли неожиданные изменения. Украинский боксер и его промоутер Александр Красюк неожиданно объявили о завершении сотрудничества.

Сергей Лапин высказался о прекращении сотрудничества с Красюком. Директор команды Усика объяснил, почему было принято подобное решение, информирует 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему Красюк покинул команду Усика

Сергей Лапин отметил, что это нормальное явление. Директор команды Усика заявил, что через это проходили немало известных боксеров, как Мейвезер, Пакьяо, Альварес и другие.

Лапин подчеркнул, что Александр Усик сейчас находится на том этапе, что пришло время делать и строить что-то свое.

У него сильная, профессиональная команда, которая давно отвечает за ключевые направления – от тренировочного процесса до развития бренда. Решение было взвешенным, мирным и принятым с уважением к общему опыту и пониманием того, что в конце концов каждый идет своим путем,

– сказал Лапин.

Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Звездные представители хевивейта будут драться 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Игорь Шевадзуцкий поделился прогнозом на долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.