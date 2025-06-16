Игорь Шевадзуцкий высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Украинский боксер назвал триумфатора противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Прогноз от Шевадзуцкого

Игорь Шевадзуцкий считает, что Даниэль Дюбуа не продемонстрирует ничего нового в реванше против Александра Усика, ведь он спрогрессировал в тактическом и техническом плане. Британец только набрался уверенности за счет побед в последних боях.

Украинский боксер отметил, что, вероятно, Даниэль Дюбуа пойдет вперед, чтобы завершить бой досрочно, чем воспользуется Александр Усик. По его мнению, британец будет допускать много ошибок.

На сто миллионов процентов уверен, что Усик будет в топовой форме и точно успеет подготовиться, как физически, так и морально. Я здесь вижу победителем Александра. Для него это тоже принципиальный бой и он точно мотивирован на поединок. Поэтому, если у Сани появится момент, то он однозначно завершит поединок досрочно,

– сказал Шевадзуцкий.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Именитые боксеры встретятся в адской битве на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее Даниэль Дюбуа выступил с громким заявлением накануне реванша против Александра Усика.