Ігор Шевадзуцький висловився стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Український боксер назвав тріумфатора протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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Прогноз від Шевадзуцького

Ігор Шевадзуцький вважає, що Даніель Дюбуа не продемонструє нічого нового у реванші проти Олександра Усика, адже він спрогресував у тактичному та технічному плані. Британець лише набрався впевненості за рахунок перемог в останніх боях.

Український боксер наголосив, що, ймовірно, Даніель Дюбуа піде вперед, щоб завершити бій достроково, чим скористається Олександр Усик. На його думку, британець буде допускати багато помилок.

На сто мільйонів відсотків впевнений, що Усик буде в топовій формі і точно встигне підготуватися, як фізично, так і морально. Я тут бачу переможцем Олександра. Для нього це теж принциповий бій і він точно вмотивований на поєдинок. Тому, якщо у Сані зʼявиться момент, то він однозначно завершить поєдинок достроково,

– сказав Шевадзуцький.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Імениті боксери зустрінуться у пекельній битві на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше Даніель Дюбуа виступив з гучною заявою напередодні реваншу проти Олександра Усика.