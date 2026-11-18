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По его словам, Усик уже достиг практически всего, о чем может мечтать профессиональный боксер. Об этом он рассказал на ютуб-канале "About Boxing".

Красюк признался, когда хотел, чтобы Усик завершил карьеру

Украинец покорил две весовые категории и неоднократно доказывал свое превосходство над ведущими соперниками.

Если бы все зависело от меня, в идеальном мире я хотел бы, чтобы Усик завершил карьеру после второго боя с Фьюри. Ведь он прошел всю игру под названием "бокс". Он добился всего– заявил Красюк.

В то же время бывший промоутер подчеркнул, что Усик обладает особым характером и постоянно нуждается в новых вызовах. Именно спортивный азарт, любовь к риску и желание преодолевать трудности, по его мнению, заставляют украинца продолжать выступления.

Красюк также пояснил, что наличие конкретной цели помогает боксеру соблюдать дисциплину, тренировочный режим и поддерживать мотивацию. Зато отсутствие новых задач после завершения карьеры может стать серьезным испытанием.

Отдельно экс-промоутер выразил надежду, что Усик не повторит судьбу некоторых легендарных боксеров, которые возвращались на ринг из-за финансовых трудностей.

Не думаю, что это случай Усика. У него есть деньги, есть свой бизнес. Так что дело, опять же, не в деньгах– отметил он.

Напомним, Усик имеет профессиональный рекорд 25 побед без поражений, из которых 16 одержал нокаутом. Последний раз украинец выходил на ринг в ночь на 24 мая у пирамид Гизы в Египте. Тогда он победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Несмотря на добровольный отказ от титулов летом, Усик подтвердил намерение у провести еще несколько поединков перед завершением профессиональной карьеры.