Усику нашли нового соперника, который "размажет" украинца вдребезги

Александр Усик может подписать контракт с новосозданной боксерской организацией. Zuffa Boxing работает над тем, чтобы согласовать постоянное сотрудничество с украинским чемпионом.

Компания Дейны Уайта, президента UFC, планирует проводить несколько громких поединков в год при поддержке авторитетного издания The Ring. В то же время Усику уже подобрали потенциального соперника, сообщает Fight Club 24/7.

С кем может подраться Усик?

Известно, что Zuffa Boxing уже заключила контракт с чемпионом тяжелого веса Джеем Опетая. По информации источника бой между австралийцем и "Украинским Львом" может состояться в течение следующих 18 месяцев.

Ранее Майрис Бриедис в комментарии Daily Sports высказался относительно возможного боя между Усиком и Опетаей. Бывший чемпион мира считает, что австралийский боксер может одолеть "Короля хевивейта".

Если Александр Усик перейдет снова в крузервейт и проведет там поединок против Джея Опетаи, то австралиец просто его размажет. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги. Усик долго набирал этот вес, эту мышечную массу, поэтому если сейчас сбросит вес, то у него не будет сил. Поэтому, в том, что Опетая выиграет у Усика, я уверен,

– сказал Бриедис.

Напомним, что Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера. Недавно Сергей Лапин, директор команды украинца, высказался о возможном бое с американским боксером.

Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?

По словам Лапина, сейчас держат переговоры относительно проведения боя. Он заявил о том, что как только все детали будут согласованы, то поединок объявят официально.

Мы рассматриваем только самые большие и логичные варианты – поединки, которые действительно создают событие, а не просто еще одно имя. В разговорах фигурируют несколько топовых супертяжеловесов, но шортлист меняется в зависимости от поясов, сроков, дат и структуры трансляций. Наша позиция проста: если это будет бой, он должен быть большим, – цитирует Лапина talkSPORT.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?