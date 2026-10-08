"Победил бы в 100 случаях из 100": в Англии назвали боксера, который побил бы Усика

Бывший профессиональный боксер и футболист Кертис Вудхаус сравнил Александра Усика с легендарным боксером Ленноксом Льюисом. Он убежден, что Льюис в расцвете сил победил бы украинского боксера.

В своем посте в социальной сети X Кертис Вудхаус безоговорочно отдал предпочтение своему соотечественнику из Великобритании.

Вудхаус сравнил Усика и Льюиса

Английский спортсмен сравнил боксеров именно на пике их возможностей.

Шансов нет никаких. В 100 случаях из 100 Леннокс Льюис в расцвете сил победил бы Усика в расцвете сил,

– отметил он.

There’s zero chance, 100 times out of 100 peak Lennox Lewis beats peak Usyk 100 out of 100 — Curtis Woodhouse BEM (@curtiswoodhous8) October 6, 2026

В комментариях под постом не все согласились с утверждением Вудхауса. А сам экс-боксер не уточнил, как Льюис, по его мнению, победил бы Усика, и не назвал конкретных преимуществ британца.

Льюис нашел слабое место Усика

61-летний Леннокс Льюис недавно высказался о гипотетическом поединке с Усиком. По мнению британца, у него было бы достаточно сил, чтобы нокаутировать украинского спортсмена в период своего расцвета.

По его словам, главной проблемой для Усика стали бы его фирменные удары снизу. Британец отметил, что внимательно анализировал поединки Александра и обнаружил в его защите ключевую уязвимость.

Кроме того, Леннокс, который в 2003 году победил Виталия Кличко, говорил, что хотел бы выступать в современную эпоху, чтобы иметь шанс выйти на ринг против Усика. Он подчеркнул, что они с Усиком – величайшие чемпионы своей эпохи.

Напомним, Льюис завершил профессиональную карьеру в 2003 году после встречи с Кличко. В то же время 39-летний Усик готовится провести еще один бой перед тем, как уйти из спорта.