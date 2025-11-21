Усика внезапно обвинили в подставе известного боксера

Александр Усик недавно отказался от пояса WBO. Такое решение сделало из Фабио Уордли нового чемпиона мира.

Украинский боксер после такого решения не только избежал боя с Фабио Уордли, но и потерял звание абсолютного чемпиона мира. В Великобритании негативно отреагировали на такое решение Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Стоит внимания Появились потенциальные соперники Усика: есть ли среди них трилогия с Фьюри

Почему британский обозреватель обвинил Усика?

Британский обозреватель Саймон Джордан удивлен, почему Усик так долго затягивал с решением отказаться от чемпионского титула.

По его мнению, Александр должен был принять такое решение значительно быстрее. Журналист заявил, что таким затягиванием данного решения он подставил Джозефа Паркера, который до 25 октября был временным чемпионом мира по версии WBO.

По его словам, украинский боксер украл у новозеландца возможность стать чемпионом мира.

Паркер сейчас, видимо, в отчаянии. Я не могу понять, почему Усик не отказался от титула тогда, когда его об этом впервые просили. Теперь Уордли станет чемпионом и заберет этот пояс. Проблема лишь в том, что Усик сдал его через три недели после их боя, хотя мог сделать это задолго до того,

– сказал Джордан.

Как сообщало издание Boxing Scene, в команде Усика объяснили, почему Александр отказался от пояса. Представитель заявил, что боксер из Крыма принял деловое решение относительно титула.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Напомним, что Паркер 25 октября проиграл Фабио Уордли, потеряв титул временного чемпиона по версии WBO.

Что дальше ждет Усика?