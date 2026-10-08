В комментарии для The Ring Фьюри сказал, что не знает, насколько украинец и британец – хорошие друзья. Он даже иронично заявил, что Джошуа ушел из "невероятной команды" Усика к тренеру, которого раньше считал недостаточно хорошим.

Фьюри высказался об Усике и Джошуа

"Не знаю, насколько они хорошие друзья. Похоже, что он ушел из команды Усика, этой невероятной тренерской команды, которая прекрасно работает, и вернулся к Бену Дэвисону. Тому самому парню, который якобы был для него недостаточно хорош, когда он ушел от него в прошлом году. Так что я не знаю, что там происходит", – заявил "Цыганский король".

Тайсон отметил, что Джошуа постоянно "хватается за соломинку и пытается использовать любую возможность, потому что постоянно меняет тренеров".

У него было пять тренеров в последних 6 – 7 боях,

– добавил 38-летний боксер.

По словам "Цыганского короля", боксер никогда не сможет показать свой максимум, ведь нужно время, чтобы понять стиль наставника.

Джошуа сменил тренера

Напомним, к двум предыдущим поединкам Джошуа готовила команда Усика, под руководством которой британец нокаутировал Джейка Пола и Кристиана Пренгу.

Однако после предыдущего боя "Эй-Джея" команду украинцев критиковали, поскольку Джошуа едва не проиграл Пренге уже после первого раунда.

В итоге Джошуа решил вернуться к Дэвисону. Промоутер британца Эдди Хирн пояснил, что решение связано с тем, что этот специалист хорошо знает Фьюри, что должно помочь Энтони в предстоящем бою.

Несмотря на смену тренера, Джошуа не отказался от помощи украинской школы бокса. Стартовый этап подготовки британец начал в Дубае, где привлек к работе украинского специалиста Дмитрия Литвиненко.

Добавим, что бой Джошуа – Фьюри официально состоится 11 декабря в Кардиффе.