Сорвут "абсолют" или нет: WBC приняла решение относительно чемпионского пояса Усика

Александр Усик владеет поясами WBC, WBA, WBO и IBO в хевивейте. Боксерская организация WBO обязала украинца провести обязательный реванш против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера, а вот WBC решили не делать такого коварного поступка.

Во Всемирном боксерском совете WBC приняли решение относительно чемпионского пояса, которым владеет Александр Усик. Глава WBC Маурисио Сулейман заверил, что они не будут препятствовать реваншу непобедимого украинца против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа, на кону которого будет стоять звание "абсолюта", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Мощное решение WBC

Президент совета вспомнил момент с Тайсоном Фьюри, когда в WBC не навязывали ни одной обязательной защиты титула перед абсолютным чемпионством с Усиком. Теперь в WBC снова поддерживают идею поединка за все пояса.

Мы всегда гибкие, поддерживаем идею боя за титул абсолютного чемпиона. Это было с Фьюри, когда мы ему не навязывали обязательно соперника, для того, чтобы он дрался с Усиком за абсолют. Сейчас мы снова поддерживаем идею абсолютного чемпионства, как мы можем позволить Усику потерять наш пояс? Это было бы очень плохо. Мы не оказываем никакого давления,

– заявил Сулейман.

Справка. Временным чемпионом WBC является Агит Кабаел, который недавно победил китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея. Новоиспеченного обладателя титула лично награждал Александр Усик.

Напомним, что Усик имеет два варианта для следующего боя. Александра обязали провести поединок против Джозефа Паркера, но украинец может отсрочить бой ради реванша за "абсолют" с Даниэлем Дюбуа. В таком случае Паркер в будущем может получить поединок за абсолютное чемпионство.

Директор команды украинца Сергей Лапин рассказывал, что возвращение Усика может прийтись на середину лета или начало осени текущего года. Не исключено, что в 2025-м году Александр проведет два поединка.