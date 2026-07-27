В результате серии мощных ударов от Сиренко 35-летний Валлин упал лицом на настил ринга и некоторое время оставался неподвижным. После боя швед был доставлен в больницу, сообщает The Sun.

Сиренко жестко нокаутировал Валлина

Рефери сразу остановил поединок и быстро вызвал медиков, чтобы помочь пострадавшему тяжеловесу. После стабилизации состояния Валлина вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Его тренер Травия Пирс подтвердила, что Отто чувствует себя "нормально" и проходит обследование.

Сиренко во время общения с журналистами отметил, что ему жаль, что он сильно избил Валлина. Украинец рассказал, что хорошо знает шведа, с которым провел немало тренировок.

Он добавил, что общался с Валлином после поединка и выразил надежду, что его соперник быстро поправится.

Как Сиренко нокаутировал Валлина: смотрите видео

Напомним, бой Сиренко – Валлин состоялся на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

По итогам шоу Сиренко получил бонус за лучшее выступление. Для 31-летнего украинца это 23-я победа на профи-ринге и 21-я – нокаутом.

Для Валина это поражение одно из самых тяжелых в карьере. Ранее швед едва не победил Тайсона Фьюри, а также проиграл Энтони Джошуа и Дереку Чисори.