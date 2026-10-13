Чемпион мира ответил Ломаченко, который захотел с ним сразиться

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Энтони Какаче эмоционально высказался по поводу возможного поединка с Василием Ломаченко. Украинец недавно объявил о намерении возобновить профессиональную карьеру.

По словам ирландца, новость о том, что Ломаченко заинтересован в поединке с ним, стала для него неожиданностью. Об этом сообщает BBC.

Будет ли Какаче драться с Ломаченко

По словам Какаче, он проснулся, увидел эти новости и был невероятно впечатлен и благодарен за такое внимание к своей персоне. Однако сейчас все мысли чемпиона заняты совсем другим противостоянием.

Бой с Ломаченко? Сейчас я об этом не думаю. Хочу полностью сосредоточиться на Нике Болле и предстоящем поединке,

– подчеркнул 37-летний боксер.

Впереди Какаче ждет серьезное испытание: 19 декабря в Белфасте он проведет первую защиту своего титула против экс-чемпиона WBA в полулегком весе ливерпульца Ника Болла.

Напомним, что украинец объявил о завершении карьеры в июне 2025 года, но впоследствии передумал. Последний свой бой он провел еще в мае 2024 года, когда нокаутировал Джорджа Камбососа.

Сейчас Ломаченко активно готовится к возвращению в Пуэрто-Рико. В мире бокса главной датой его камбэка называют 20 ноября. Ожидается, что украинский экс-чемпион возглавит масштабный вечер бокса в Лас-Вегасе (США). Команда Ломаченко сразу стремится к громким вызовам и титульным поединкам, категорически отказываясь от промежуточных или "разминочных" боев.