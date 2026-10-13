За словами ірландця, новина про зацікавленість Ломаченка в поєдинку з ним стала для нього несподіванкою. Про це повідомляє BBC.

Чи битиметься Какаче з Ломаченком

За словами Какаче, він прокинувся, побачив ці новини й був неймовірно вражений та вдячний за таку увагу до своєї персони. Проте зараз усі думки чемпіона зайняті зовсім іншим протистоянням.

Бій з Ломаченком? Зараз я про це не думаю. Хочу повністю зосередитися на Ніку Боллі та майбутньому поєдинку,

– підкреслив 37-річний боксер.

Попереду на Какаче чекає серйозне випробування, 19 грудня в Белфасті він проведе перший захист свого титулу проти ексчемпіона WBA у напівлегкій вазі ліверпульця Ніка Болла.

Нагадаємо, що українець оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року, але згодом передумав. Останній свій поєдинок він проводив ще у травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа.

Зараз Ломаченко активно готується до повернення в Пуерто-Ріко. У світі боксу головною датою його камбеку називають 20 листопада. Очікується, що український ексчемпіон очолить масштабний вечір боксу в Лас-Вегасі (США). Команда Ломаченка одразу прагне гучних викликів і титульних поєдинків, категорично відмовляючись від проміжних або "розминкових" боїв.